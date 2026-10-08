Більшість українців допускає територіальні поступки за наявності гарантій безпеки, 57% підтримують компроміс на переговорах – опитування

Більшість українців допускає територіальні поступки задля досягнення довготривалого миру за умови гарантій безпеки від США та європейських партнерів, 57% підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу на переговорах, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group), проведеного 3-5 жовтня.

"Більшість українців готова до припинення вогню та підтримує перемовини як сам спосіб досягнення миру. Проте, не йдеться про мир за будь-яких умов. Абсолютна більшість вважає, що зараз у війні не перемагає ані Україна, ані росія (62%). Чверть каже про перевагу України (26%), 6% – рф", – йдеться в повідомленні.

Половина респондентів (50%) вважає, що мир важливіший за будь-яку перемогу, тоді як 41% дотримуються протилежної думки. Ще 9% не визначилися з відповіддю. У дослідженні зазначається, що на тлі посилення обстрілів протягом останніх місяців зросла частка тих, хто вважає перемогу важливішою.

Водночас 57% опитаних підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу на переговорах. За продовження бойових дій до повернення до лінії контролю станом на 23 лютого 2022 року виступають 13%, ще 21% вважають необхідним продовжувати бойові дії до повернення територій Донбасу та Криму.

Переговори як шлях завершення війни підтримують більшість респондентів: 57% вважають таким шляхом пошук компромісу із залученням інших країн, ще 26% – прямі переговори.

"Територіальні поступки допускають, але за умови гарантій безпеки, і рішення має ухвалюватися на всеукраїнському референдумі. Третина опитаних% виступаротитирільних поступок кроку для довготривого миру. Натомість 56% кажуть, що задля довготривалого миру можна піти на територіальні поступки, але за умови гарантій безпеки від США та європейських партнерів, що включатимуть фінансування Сил оборони та зброї. Лише 3% кажуть про поступки без попередніх умов, а 6% відповіли "важко відповісти"", – зазначається за підсумками опитування.

Якщо уявляти територіальні поступки як умову миру, 68% респондентів вважають, що остаточне рішення з цього питання має ухвалювати народ на всеукраїнському референдумі. Водночас 17% вважають, що рішення має прийняти президент України, а 9% – Верховна Рада. Ця позиція, за даними дослідження, залишається практично незмінною протягом останнього року.

Як зазначається, соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 3-5 жовтня 2026 року методом CATI серед 1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх областях України, крім ТОТ, а також територій, де на час опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Вибірку сформовано випадковим відбором мобільних номерів, а отримані результати зважено відповідно до актуальних даних Держстату. Вона є репрезентативною за віком, статтю та типом поселення, статистична похибка не перевищує 3,1 в.п. із довірчою ймовірністю 0,95.