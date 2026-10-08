Литва запропонує ЄС заборонити транзит російського зерна

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонує Європейському Союзу (ЄС) заборонити транзит російського продовольчого зерна через територію блоку, а також ввести санкції проти деяких російських бізнесменів із сфери АПК.

"Росія використовує порти та інфраструктуру Європи, зокрема країн Балтії, для експорту свого зерна. Це неприйнятна ситуація, яка досі допускалася під приводом того, що санкції ЄС не поширюються на продовольство. (...) Необхідні рішення на рівні ЄС. Литва запропонує не лише заборонити такий транзит, а й включити до санкційного списку окремих російських олігархів сільськогосподарського сектору", – наводить слова Сінкявічюса портал LRT з посиланням на агентство BNS.

Країни Балтії останнім часом вжили низку заходів, спрямованих на згортання транзиту зерна російського походження. Уряд Естонії повністю заборонив такий транзит, Латвія має намір зробити його економічно невигідним за рахунок різкого підвищення плати за використання залізничної інфраструктури. Литва заявляла про намір посилити перевірки російського зерна.

Прем'єр Латвії Андріс Кулбергс цього тижня заявив, що подібні обмеження мають бути скоординовані на рівні країн Балтії та Європейського Союзу, щоб стало неможливо перенаправити вантажі "з країн-агресорів" на залізниці та порти сусідніх країн. Прем'єр має намір обговорити це питання з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн наступного тижня в Брюсселі.