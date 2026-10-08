Сибіга закликав РФ оприлюднити всю інформацію про можливий спалах чуми

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи інформацію про можливий спалах чуми в Іркутську, закликав Росію оприлюднити всю інформацію про інцидент, що стався.

"Що Росія приховує в Іркутську? 2 жовтня в Шелехівській районній лікарні померла 28-річна Дарія Шипілова. Вона працювала в Іркутському науково-дослідному протичумному інституті Сибіру та Далекого Сходу. Невдовзі після її смерті в Іркутській області почали поширюватися повідомлення про те, що причиною смерті була легенева чума", – йдеться у дописі міністра у Х.

Він зазначив, що майже 200 осіб, які контактували з Шипіловою, було ізольовано та взято під медичне спостереження, а у кількох лікарнях Іркутська запровадили карантинні заходи.

Сибіга зауважив, що Росія має тривалу історію приховування правди: • витік сибірської виразки у Свердловську в 1979 році; • катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році; • приховування реальних масштабів пандемії COVID-19 у 2020-2022 рр.

"Щоразу наслідки були руйнівними. Є переконливі докази того, що Росія застосовувала хімічну зброю в Україні. Вона також погрожує застосуванням ядерної зброї у своїй геноцидній війні. Світ не повинен чекати на нову катастрофу, перш ніж поставити запитання", – заявив глава МЗС.

Він наголосив, що Росія має розкрити всі обставини цього випадку, надати прозорі епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародними механізмами.

"Коли йдеться про небезпечні патогени, замовчування становить загрозу для всіх", – йдеться у повідомленні.

6 жовтня Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив, що відстежує повідомлення про підозру на особливо небезпечну інфекцію в Іркутській області і наразі вважає ризик для України дуже низьким.

Чума – гостра бактеріальна інфекція, спричинена Yersinia pestis. Природним резервуаром збудника є переважно дрібні ссавці, а передавання людині може відбуватися через укуси інфікованих бліх, безпосередній контакт з інфікованими тканинами або матеріалами, а в разі легеневої форми – через інфіковані респіраторні частинки.