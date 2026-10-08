Офіс президента Південної Кореї відкинув заяви Києва про постачання пального до РФ

Офіс президента Республіки Корея (Чонг Ва Де) спростував твердження уповноваженого президента України з питань санкційної політики щодо нібито постачання пального з південнокорейських портів до Російської Федерації в обхід міжнародних обмежень, передає південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Речниця президента Кан Юй Чжун у письмовому брифінгу наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення РФ уряд Південної Кореї послідовно запроваджує санкції та заходи експортного контролю в тісній координації з міжнародною спільнотою.

"Те, що посадовець президента України цитував статтю в Guardian, щоб публічно зобразити Південну Корею як таку, що допомагає пом'якшити паливну кризу Росії та втрату нафтопереробних потужностей... на основі окремих транзакцій, ключові деталі яких, такі як сторони угоди, країна походження та кінцевий покупець, не були перевірені, не відповідає дійсності та є недоречним", – заявила речниця, додавши, що Сеул наразі проводить перевірку фактів. Вона також закликала Київ утриматися від публічних заяв без належної верифікації, які можуть зашкодити міжнародній довірі до країни.

Зі свого боку, посадовець Управління національної безпеки президента уточнив, що дані офіційної торговельної статистики з серпня 2025 року по серпень 2026 року взагалі не фіксують експорту дизельного пального, бензину чи авіагасу з Південної Кореї до РФ. Крім того, нафтопродукти наразі не входять до національного списку з 1 402 товарів під експортним контролем щодо Росії.

6 жовтня, радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, на своїй фейсбук сторінці, посилаючись на розслідування британської газети The Guardian, заявив, що в липні та серпні з портів Південної Кореї до РФ танкерами під санкціями було перевезено понад 176 тис. тонн нафтопродуктів (переважно дизелю), що, за його словами, склало близько третини всього російського імпорту пального в цей період на тлі дефіциту через удари по НПЗ.

Джерела:

https://en.yna.co.kr/view/AEN20261007010200315

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