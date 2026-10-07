МЗС підтвердило готовність України взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі у жовтні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив готовність України до взяти участь в зустрічі щодо миру у тристоронньому форматі у жовтні і до різних модальностей перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Тихий повідомив на брифінгу у середу у Києві.

"Що стосується тристоронньої зустрічі, підтверджу ще раз готовність України взяти участь в зустрічі в такому форматі, як і раніше", – сказав він.

У МЗС переконані, що саме зустріч на рівні лідерів могла би принести "найбільш проривні результати для досягнення миру", але Україна готова і до зустрічі в тристоронньому форматі Україна-Росія-Сполучені Штати на інших рівнях.

"З боку України жодних перешкод немає. Ми чекаємо станом на зараз російської позиції. Повторюю те, що казав президент України днями. Хотіли би, щоб ця зустріч відбулася в жовтні", – зауважив Тихий.

Він запевнив, що з українського боку є готовність досягати реальних рішень, реального припинення війни.

Говорячи про різні модальності часткових припинень вогню, Тихий нагадав слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги про те, що станом на зараз є " п'ять різних режимів припинення вогню, до яких Україна готова, які в різних форматах опрацьовуються".

Це, насамперед, загальний режим припинення вогню, безумовний і повний, на який Україна погодилася ще в березні 2025 року в Джидді (Саудівська Аравія).

"Ця українська згода залишається чинною і могла би запрацювати, якби була відповідна згода Російської Федерації", – сказав речник.

Друга і третя модальність – це пропозиції Туреччини і Єгипту, які стосуються Чорного моря.

"Міністр про це заявляв. Є від них позиції розроблені в консультаціях з Україною.

Тобто я хочу теж, щоб всі розуміли, що це не просто пропозиції ззовні, які пропонують українській стороні. Це напрацювання дипломатів за участі і української дипломатії, за безпосередньо особисте залучення міністра Андрія Сибії, напрацювання тих модальностей, які можуть бути. Але, звісно, для танго потрібно двоє, як ви знаєте, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності", – пояснив Тихий.

Пропозиції, за його словами, взаємовигідні і реалістичні.

Крім того, як нагадав речник, "є ширша робота", тобто пропозиція від Індії, що стосується і енергетики, а не тільки Чорного моря.

"Я згоден з тим, що це чутлива тема, не буду заходити в деталі. Просто можу підтвердити, що дуже активно Індія веде таку роботу. З українського боку є готовність до конструктиву і реалістичних рішень", – зауважили у МЗС.

Крім того, Тихий нагадав, що американська сторона під час останніх контактів президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом обговорювалася можливість роботи над перемир'ям у енергетиці.

"Станом на зараз, повторюсь ще раз, необхідна конструктив і кроки з російського боку, для того, щоб ці припинення вогню, щось з того, що я перерахував, запрацювало. Але з українського боку є дійсно і готовність, і конструктив на цих напрямах", – резюмував речник МЗС.

1 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі із журналістами повідомив про наявність чотирьох пропозицій щодо енергетичного перемир'я і у Чорному морі з РФ – від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Він підкреслив, що українська сторона готова до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні.

"Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зараз зіткнення. Ми все це передали, і американці прийняли і теж працюють на цьому треку", – наголосив Сибіга.

12 вересня керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" на полях зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука, заявив, що новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися у жовтні.

"Готуємося. На жовтень", – сказав Буданов, відповідаючи на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру.

Керівник Офісу президента також підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин.