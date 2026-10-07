Держбюджет-2027 має показати РФ, що Україна здатна воювати і що ставка на наше виснаження не спрацює – Порошенко

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав спрямувати всі наявні ресурси і зусилля на зміцнення військової спроможності ЗСУ таким чином, щоб це було відображене у Програмі дій уряду і у проєкті Державного бюджету на 2027 рік, і висловив переконання, що сильна армія дозволить дипломатам змусити керівництво РФ до припинення вогню.

"Якщо ми справді хочемо примусити Росію припинити вогонь, це має бути видно в Держбюджеті-2027. Бюджет має показати Росії, що Україна здатна воювати, що наша армія матиме зброю, людей, боєприпаси, технології і що ставка кремля на наше виснаження точно не спрацює", – сказав Порошенко у відеозверненні.

Він наголосив на важливості суспільної дискусії про шляхи досягнення миру, але припинення вогню не означає визнання окупації та відмову від територій. "Спочатку припинити вогонь. Взяти на свій бік всіх партнерів. Потім вести переговори стільки, скільки буде потрібно. Але кожен день тиші Україна має використати для переозброєння армії, розвитку власного оборонно-промислового комплексу, виробництва ракет, дронів, засобів ППО, ПДТР, РЕБ, боєприпасів, відновлення економіки і зміцнення наших союзів", – сказав політик.

Лідер політсили наголосив, що виконання зобов’язань перед європейськими партнерами - це питання фінансової стійкості держави під час війни. "Європейські кошти підтримують макрофінансову стабільність, роботу держави, виконання її соціальних зобов’язань. І це дозволить нам спрямувати більше власного ресурсу на головний пріоритет – Збройні Сили України… Для нас європейська інтеграція, фінансова підтримка партнерів і посилення армії це частина однієї стратегії – зробити Україну сильною, щоб росія зрозуміла, що продовження війни не дасть їй результату. Сила потрібна нам не замість дипломатії, а для дипломатії. Тоді буде результат", – сказав Порошенко.