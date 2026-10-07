Постпреди ЄС домовилися про відкриття двох переговорних кластерів з Україною та Молдовою – ЗМІ

У середу постійні представники ЄС домовилися про відкриття ще двох переговорних кластерів для України та Молдови, повідомляють європейські ЗМІ.

Планується, що офіційно переговорний процес щодо цих кластерів – внутрішнього ринку та конкурентоспроможності – розпочнеться 13 жовтня.

Раніше в жовтні Financial Times повідомила з посиланням на джерела, що влада Угорщини погодилася зняти вето з цієї частини переговорів з Україною.

Процес обговорення кандидатур на вступ до ЄС поділяється на глави, об'єднані в тематичні кластери. У випадку з Україною глави, присвячені переговорам, поділили на шість тематичних кластерів: "Основи", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне економічне зростання", "Зелений курс та сталий розвиток"; "Ресурси, сільське господарство та згуртованість"; "Зовнішні відносини". Ці тематичні напрями поділяються на 33 розділи.

Договором про ЄС передбачено, що всі 27 держав-членів мають дати згоду щодо кожного етапу процесу вступу.