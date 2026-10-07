МЗС України про атаки на судна біля Болгарії: немає жодних сумнівів, що це російські удари

Немає жодних сумнівів, що саме РФ здійснила удари по двох торговельних суднах у виключній економічній зоні Болгарії, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, назвавши це "хамством і наглістю", що має отримувати відповідь.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Тихий повідомив на брифінгу у Києві у середу.

"Зі вчорашнього дня, як тільки почала розвиватися ця історія, ми були в контакті одразу з болгарською стороною, і, зокрема, і на рівні Міністерства закордонних справ, і на рівні нашого посольства в Софії, яке контактувало теж з болгарською стороною. ми передавали їм всі наші дані, які ми маємо. Зокрема, і дані від наших військових. І, звісно, від них отримували теж дані, які їм вдалося з'ясувати. Станом на зараз немає жодних сумнівів, що це російські удари", – наголосив Тихий.

Він зазначив, Україна офіційно підтвердила, що не проводила жодних операцій в тій частині. За словами Тихого, станом на зараз військові і розвідки, продовжують з'ясування обставин удару.

"Для нас абсолютно зрозумілий і ширший політичний контекст того, що відбувається. Путін б'є по продовольчій безпеці, б'є про українських суднах, б'є по зерну. Ну, і б'є по, насправді, найбільш незахищеним і вразливим людям в країнах Африки, Близького Сходу, Азії, Латинської Америки, які страждають через ненадходження українського зерна", – наголосив речник.

Він нагадав, що Україна надає продовольство понад 400 млн людей у світі.

"Ось вчора ми бачили, як все одно Путін наказує бити по кораблях, в тому числі в виключно економічній зоні Болгарії. Мені здається, що це вже хамство і наглість, яка має отримувати відповіді, а не просто засудження чи якісь дипломатичні стейтменти. Це все потребує реальних дій", – заявили у МЗС.

6 жовтня влада Болгарії повідомила про напад безпілотників на два торговельні судна у Чорному морі, одне з них затонуло. Кораблі атакували дрони в економічній зоні Болгарії у морі, заявив прем'єр країни Румен Радев.

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими. Відповідна заява міністра пролунала в ефірі 6ТВ.

Українські Сили оборони не проводили жодних операцій у районі Чорного моря біля Болгарії, де були атаковані два цивільні судна, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.