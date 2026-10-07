Цивільний кодекс має забезпечувати людині реальні гарантії поваги до її приватного життя – Стефанчук

Цивільний кодекс має забезпечувати кожній людині реальні гарантії поваги до її приватного життя, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні "Парламентський діалог" продовжили у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До розмови також долучилися представники Національного університету "Львівська політехніка"… Окремо наголосив: дискримінація людини за будь-якою ознакою є неприпустимою. Відмінності у поглядах, переконаннях чи життєвому досвіді не можуть бути виправданням для приниження, цькування, насильства або обмеження прав іншої людини. Це безпосередньо стосується й оновлення цивільного законодавства. Кожна людина повинна мати реальні гарантії поваги до приватного життя, особистої безпеки та ефективного захисту своїх прав", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Стефанчук також повідомив, що під час зустрічі обговорили, як ці права захищати в умовах стрімких технологічних змін – у цифровому середовищі, при використанні штучного інтелекту, роботі з персональними даними та новими формами комунікації.

Як повідомлялося, Стефанчук проводить всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради". У його рамках вже відбулися зустрічі з академічною спільнотою в Харкові, Полтаві, Вінниці, Києві, Острозі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому.

Верховна Рада ухвалила за основу новий Цивільний кодекс (№15150) 28 квітня 2026 року.