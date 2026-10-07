Україна обговорює з країнами-партнерами можливості перебудови роботу на кордоні для підвищення безпеки через обстріли РФ – МЗС

Україна веде обговорення з сусідніми країнами-партнерами можливості перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки через обстріли РФ, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Тихий повідомив на брифінгу у середу у Києві.

"Йдеться не лише про Молдову. Були російські активні удари і в Молдові, і кордон з Польщею так само. Тому я знаю, що наші профільні відомства спілкуються з профільними відомствами країн-партнерів на тему, яким чином перебудувати роботу на кордоні для підвищення безпеки. Більше не скажу, тому що треба дочекатися рішення.

Модальності запропоновані", – розповів речник.

Він додав, що не може надати більше подробиць, і закликав дочекатися рішень про готовність від партнерів.

"…певні деякі логістичні пропозиції є, як полегшити перетин кордону і підвищити безпеку. Але вони зараз в процесі опрацювання, я не буду заходити, щоб не нашкодити цим переговорам", – резюмував Тихий.