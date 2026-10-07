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Політика

Сибіга: Угорщина схвалила переговорні позиції України щодо кластерів "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність"

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Сибіга: Угорщина схвалила переговорні позиції України щодо кластерів "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність"

Угорщина на рівні Комітету постійних представників ЄС (КОРЕПЕР) підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах її вступу до Європейського Союзу, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", уточнив він у дописі в соцмережі X у середу. "Процес вступу України до ЄС просувається крок за кроком", – зазначив Сибіга.

Він також повідомив, що цими днями у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт, спрямований на забезпечення освітніх прав корінних народів та національних меншин, який відповідний парламентський комітет рекомендував ухвалити за основу і в цілому.

"Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і разом рухаються до європейської єдності…Дякую, @_OrbanAnita (Аніті Орбан – ІФ-У), за спільну роботу, яка відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи", – написав міністр у середу.

Автор

Редактор · Політичні новини
#угорщина #кластери #єс #мзс
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