Рада церков просить президента встановити День військового капелана 12 жовтня

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіО) звернулася до президента України Володимира Зеленського щодо встановлення в Україні 12 жовтня Дня військового капелана.

"З черговою ініціативою щодо встановлення державного професійного свята для військових капеланів до ВРЦіРО звернулася Міжконфесійна рада з питань військового душпастирства при Міністерстві оборони України. Ця ініціатива отримала одноголосну підтримку всіх церков і релігійних організацій, які представлені в зазначеній міжконфесійній Раді при Міноборони", – йдеться в повідомленні Ради.

У зверненні ВРЦіРО зазначає, що питання встановлення в Україні Дня військового капелана вже порушувалося на зустрічах з президентом, зокрема 13 квітня 2026 року.

"Більше чотирьох з половиною років Український народ та Сили оборони України ведуть повномасштабну війну за Незалежність, героїчно захищаючи суверенітет та територіальну цілісність Української Держави від російської військової агресії. Увесь цей час невід'ємною складовою Сил оборони України є військові капелани різних конфесій, які підтримують дух українських захисників і захисниць, знаходячись поруч з ними", – наголошують у Раді церков.

Члени ВРЦіРО вважають, що встановлення в Україні Дня військового капелана сприятиме подальшому розвитку капеланського служіння в Збройних силах України, в Національній гвардії і у прикордонних військах України, а також зміцненню в цілому обороноспроможності України.