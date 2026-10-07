Армія РФ вкотре показала суть злочинного режиму Путіна – Стефанчук

Російська армія вкотре показала справжню суть режиму злочинного режиму Путіна, застосував цієї ночі проти України десятки ракет, зокрема балістичних, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У день народження злочинця путіна російська армія вкотре показала справжню суть його режиму: ракети по житлових будинках, загиблі й поранені мирні люди, удари по енергетиці. Ось що росія сьогодні "дарує" світові",- написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

Він підкреслив, що Україні критично потрібне посилення ППО і насамперед – засоби проти балістики.

"Це не просто військова потреба. Це можливість зберегти людські життя – ті, які росія щодня намагається забрати",- зазначив спікер парламенту.

Він висловив співчуття рідним загиблих внаслідок російської ракетної атаки.