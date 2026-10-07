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Мінсоцполітики має подати в уряд законопроєкт про пенсійну реформу в жовтні – план дій уряду

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Мінсоцполітики має подати в уряд законопроєкт про пенсійну реформу в жовтні – план дій уряду

План пріоритетних дій уряду передбачає, що міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України до кінця жовтня має розробити та подати Кабінетові міністрів України законопроект щодо пенсійної реформи.

Згідно з розпорядженням №999 від 30 вересня, яким затверджено план, законопроект щодо пенсійної реформи має забезпечити фінансову стійкість пенсійної системи, підвищити справедливість, сформувати більш зрозумілий механізм визначення розміру пенсії.

Також передбачається, що до кінця року має бути забезпечено застосування прожиткового мінімуму як реального соціального стандарту та позбавлення його невластивих функцій.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року тодішній міністр соцполітики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити її можна буде тільки після перемоги.

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак (тепер заступниця міністра економіки) повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розроблено. В свою чергу, Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему із 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

На початку січня 2025 року Шмигаль заявив, що 2025 року планується впровадження в Україні базової соціальної допомоги та ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему.

В січні 2025 року Жолнович заявила, що з 2026 року можуть розпочатися перші накопичення в рамках накопичувальної пенсійної системи.

В серпні 2025 року міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Улютін заявив, що на сьогодні з міжнародними партнерами йде робота над тимчасовим фінансовим інструментом, для того щоб пенсійні накопичення були збережені і захищені від інфляційного впливу.

В жовтні 2025 року Улютін заявив, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі є передчасним, оскільки фінансовий ринок не готовий забезпечити ефективне інвестування таких коштів.

В листопаді 2025 року Улютін заявив, що відомство завершить розроблення проєкту закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року.

У лютому 2026 року Улютін заявив, що розраховую завершити роботу над пенсійноюреформою і передати проєкт закону до Верховної Ради в 2026 році. На його думку, поточна демографічна ситуація та стан пенсійної системи є найбільш сприятливими для старту комплексної пенсійної реформи.

Наприкінці вересня Улютін повідомляв, що Мінсоцполітики фіналізувало законопроєкт щодо реформи пенсійної системи.

Програма діяльності уряду передбачає запровадження в 2027 році добровільної накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#пенсії #наміри #реформа
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