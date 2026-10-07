Уряд розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС до кінця року

План пріоритетних дій уряду передбачає, що переговорні кластери 4 і 5 щодо вступу України в Європейський Союз має бути відкрито до кінця року.

Згідно з розпорядженням №999 від 30 вересня, яким затверджено план, відкриття переговорів за кластером 4 "Зелений порядок та стале з'єднання" і за кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості" має відбутися до кінця грудня 2026 року.

Для цього профільний віцепрем'єр і Міністерство закордонних справ мають здійснювати адвокаційні заходи з метою забезпечення високого рівня підтримки інституціями ЄС та державами-членами ЄС відкриття даних кластерів, а також провести Міжурядові конференції Україна-ЄС для їх відкриття.

Також очікується, що в 2026 році має бути забезпечено здійснення заходів, необхідних для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA), за такими пріоритетними секторами: низьковольтне електричне обладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини, а також забезпечено виконання заходів, необхідних для розширення дії Угоди на додаткові сектори.

Крім того, має бути забезпечено координацію діяльності державних органів влади щодо виконання критеріїв, необхідних для подання заявки про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), а також подано саму заявку.

Як повідомлялося, 15 червня ЄС офіційно оголосив про відкриття першого переговорного кластеру з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС.

14 липня Україна та ЄС офіційно відкрили шостий переговорний кластер –"Зовнішня політика" – у процесі набуття Україною членства в ЄС.

6 жовтня віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов заявив, що 2 ("Внутрішній ринок") і 3 ("Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток") переговорні кластери про вступ України в Європейський Союз можуть бути відкриті уже 13 жовтня, якщо Верховна Рада напередодні ухвалить законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин.