Гончаренко після виключення з фракції "Євросолідарність": Між нами проявилися фундаментальні розбіжності

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що його виключення з фракції "Європейська солідарність" стало наслідком фундаментальних розбіжностей у позиціях, водночас наголосивши, що продовжує поділяти значну частину поглядів і цінностей політсили.

"Але наше розлучення назріло. І ми всі це знаємо. Багато чого я поділяю і підтримую. Але є і проявились ще більше розбіжності. І вони фундаментальні", – сказав Гончаренко у відеозверненні, коментуючи своє виключення з фракції.

Він зазначив, що "Європейська солідарність" завжди була "здоровою, ціннісною силою", яка виступала за сильну армію. За словами Гончаренка, він також підтримував ці підходи. "Вони намагалися зупинити війну, коли домовлялися в Мінську, і я підтримував. Бо головне завдання політика – це, щоб люди жили, а не вмирали", – заявив депутат.

Гончаренко пояснив, що, попри фундаментальні розбіжності з "Європейською солідарністю", не хоче ставати опонентом для представників політсили, яких цінує, а його позиція щодо миру полягає в необхідності відкритої дискусії про шляхи його досягнення, зокрема можливість домовлятися.

"Я не буду спалювати мости і не хочу ставати опонентом для людей, яких я ціную", – сказав депутат.

Як повідомлялося, партія "Європейська солідарність" у понеділок ввечері розповсюдила заяву про виключення Гончаренка зі складу однойменної парламентської фракції після його нещодавніх висловлювань. "Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", – йдеться в заяві.

Гончаренко також був включений до бази даних "Миротворець" Йому закидають "усвідомлені, системні та умисні дії, спрямовані на деморалізацію суспільства, придушення його волі до опору російській агресії".

Раніше, 2 жовтня Гончаренко опублікував в телеграм серію постів із закликом розпочати переговори з РФ з домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України.

Гончаренко не є членом партії "Європейська солідарність", але входить до складу однойменної парламентської фракції. Є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету, постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, численних груп з міжпарламентських зв'язків з іншими країнами, очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, а також є членом інших ТСК.

У Верховній Раді минулого VIII скликання (2014-19) був членом фракції партії "Блок Петра Порошенка" та членом однойменної партії, але після її переформатування до оновленої партії "Європейська солідарність" (лідер – Петро Порошенко) не увійшов та на минулих парламентських виборах балотувався як безпартійний самовисуванець на виборчому окрузі №137 (Одеська обл.).

Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/57372