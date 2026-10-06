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Кабмін схвалив законопроєкт про штрафи до 51 тис. грн за самовільне проникнення на військові об'єкти – Міноборони

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Кабмін схвалив законопроєкт про штрафи до 51 тис. грн за самовільне проникнення на військові об'єкти – Міноборони

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством оборони законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за самовільне проникнення на військові об'єкти, повідомляє пресслужба Міноборони у вівторок.

Згідно із законопроєктом, за таке правопорушення пропонується встановити штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн. За повторне протягом року порушення штраф може становити до 34 тис. грн, а за проникнення на військовий об'єкт в умовах особливого періоду – до 51 тис. грн.

Як зазначають у Міноборони, запропоновані зміни мають посилити захист військових об'єктів, зменшити ризик розголошення інформації про їхнє розташування та інфраструктуру, а також підвищити безпеку цивільних.

"Законопроєкт визначає й саме поняття військового об'єкта. Це, зокрема, охоронювані та відповідно позначені території, будівлі й споруди, а також військові транспортні засоби, техніка та озброєння", – йдеться в повідомленні.

#штраф #обєкти #військові
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