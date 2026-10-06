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Політика

США не розглядають членство України в НАТО як питання порядку денного, зосереджені на припиненні війни – Рубіо

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США не розглядають членство України в НАТО як питання порядку денного, зосереджені на припиненні війни – Рубіо
Фото: https://www.axios.com

Питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному, оскільки для такого рішення необхідний консенсус усіх союзників, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

"Членство України в НАТО, як ви знаєте, наразі не стоїть на порядку денному, оскільки, очевидно, має відбутися процес досягнення консенсусу, який передбачає одностайність", – сказав він під час спілкування з журналістами.

За словами Рубіо, наразі США зосереджені на можливості припинення війни в Україні та готові відіграти конструктивну роль у цьому процесі. "Наразі, коли йдеться про Україну, ми просто зосереджені на припиненні цього конфлікту, якщо це можливо", – зазначив держсекретар.

Він додав, що США стежать за розвитком ситуації та бачать, що нинішні тенденції не рухаються в напрямку припинення війни.

"І прикро бачити масштаби людських втрат, але ми чітко заявляли, що якщо ми можемо відіграти роль у припиненні цієї війни, ми хочемо відіграти конструктивну роль", – сказав Рубіо.

#нато #війна #думка #сша
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