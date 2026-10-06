Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що розширення Європейського союзу є довгостроковою інвестицією в мир, безпеку та процвітання Європи, і можливе вже сьогодні, але окремі сфери потребують вирішення.

Про це вона сказала з у вівторок в Страсбурзі на пресконференції, представляючи пакет документів, ухвалених Європейською комісією щодо підготовки Європейського союзу для майбутнього розширення.

"Розширення відповідає нашим інтересам. Йдеться про захист наших інтересів і відстоювання наших цінностей. Більший за складом Союз – це довгострокова інвестиція в мир, безпеку та процвітання Європи; власне, саме заради цього й було створено Європейський Союз. Це також можливість зробити Європу сильнішою. Розширений Союз посилює нашу політичну та економічну вагу у світі, де точиться жорстка геополітична конкуренція", – сказала комісар.

За її словами, це також приносить "відчутні переваги нашим громадянам: зміцнює демократію, безпеку та солідарність". "Це корисно й для європейської економіки: посилюється єдиний ринок, створюється більше робочих місць і відкривається більше можливостей для людей та бізнесу. У цьому пакеті ми зосереджуємося на тому, що необхідно зробити як країнам-кандидатам, так і державам-членам ЄС для здійснення наступних кроків у процесі розширення", – додала Кос.

Комісар назвала п'ять груп запропонованих заходів. "Пункт перший: практичні рішення щодо системи управління, верховенства права та політик. Ми можемо оптимізувати використання так званих "перехідних положень" (passerelle clauses) і розширити практику голосування кваліфікованою більшістю там, де це передбачено договорами", – вказала вона.

Зокрема, за її словами, запропонована можливість скоротити кількість сфер, у яких одна країна може накласти вето на рішення, підтримані всіма іншими. "Наприклад, це стосується санкцій, боротьби з податковим шахрайством або процесу вступу, зокрема, проміжних етапів між відкриттям і закриттям переговорів", – пояснила Кос.

Другим пунктом вона назвала "більш амбітний підхід до поступової інтеграції". "Якщо пригадати події кількох місяців тому, ми пропонували можливі зміни в методології розширення. Ми представили три варіанти: по-перше – збереження статус-кво; по-друге – посилена поступова інтеграція; і по-третє – модель "зворотного членства". Держави-члени заявили, що не підтримують ідею "зворотного членства". Тож те, про що я зараз кажу стосовно поступової інтеграції, безпосередньо пов'язане з цим. Як ми можемо розширити можливості для поступової інтеграції? Ми прагнемо діяти значно амбітніше, інтегруючи країни-кандидати до окремих сфер діяльності Союзу ще до набуття ними повноправного членства", – пояснила Кос.

Разом з тим комісар вказала, що поступова інтеграція не замінює повноправного членства, але слугує прискорювачем процесу розширення. "Поступова інтеграція вимагатиме двох ключових складових: прогресу в реформах з боку країн-кандидатів та стратегічного узгодження позицій. Саме в цьому полягає новизна підходу", – додала вона, пояснивши, що "щойно кандидати відповідатимуть встановленим стандартам, вони повинні мати змогу брати участь у стратегічних сферах, де співпраця приносить взаємну вигоду як нинішнім, так і майбутнім державам-членам – наприклад, в енергетиці, транспорті, сфері штучного інтелекту, безпеці чи обороні".

Третім пунктом Кос назвала спільну рамкову основу для вступу та запобіжні механізми для всього процесу майбутнього розширення. "Щоб приєднатися до нашого Союзу, країни повинні відповідати дуже високим стандартам у сфері верховенства права. Ми повинні бути впевнені, що після вступу вони більше ніколи не відступатимуть від цих стандартів. Саме такий досвід ми отримали в минулому", – нагадала вона.

Такими запобіжними механізмами комісар назвала спрощення процедури призупинення фінансової підтримки або обмеження права голосу, "щоб нові держави-члени не блокували рішення щодо майбутнього розширення через двосторонні суперечки – це теж нововведення".

Четвертим пунктом Кос назвала "вплив вступу на політику Союзу". "Наш аналіз свідчить, що в більшості сфер політики ЄС готовий до розширення вже зараз. Однак є галузі, що потребуватимуть коригувань", – пояснила комісар.

Так, у той час, коли "членство України не повинно негативно вплинути на фермерів ЄС, ми прагнемо підтримати Україну у відновленні доступу до її традиційних експортних ринків у третіх країнах".

Останнім, п'ятим пунктом Кос назвала "дорожні карти" для чотирьох країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу: Чорногорію, Албанію, Молдову та Україну. "У звітах про розширення, які мають бути оприлюднені 28 жовтня, ми плануємо представити орієнтовні "дорожні карти" для цих країн. Ми хочемо допомогти їм підтримувати темпи реформ, і ці "дорожні карти" визначатимуть подальші кроки. Вони міститимуть попередні часові рамки та чіткі очікувані результати. Це забезпечить більшу передбачуваність процесу вступу", – деталізувала комісар, наголосивши, що "жодних спрощених процедур чи "коротких шляхів" не передбачено".

Наступним кроком буде обговорення запропонованого пакету в Європейському парламенті та в Європейській раді.

"Насамкінець зазначу: наша позиція чітка: розширення ЄС сьогодні можливе. Водночас існують сфери, де ми вбачаємо виклики, що потребують вирішення. Одним із таких завдань є оптимізація інституцій та забезпечення більш гнучкого й ефективного процесу прийняття рішень. Щодо верховенства права та принципу щирої співпраці, ми пропонуємо інструменти для більш рішучого реагування на серйозні порушення. Це може передбачати скорочення фінансування або обмеження права голосу. Щодо сільського господарства, ми пропонуємо розглянути можливість запровадження спеціальних механізмів для України. Тепер ми обговорюватимемо ці ідеї з державами-членами та діятимемо так, щоб розширений Європейський Союз став також сильнішим союзом, здатним самостійно визначати своє майбутнє", – підсумувала Кос.