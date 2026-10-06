Єврокомісія пропонує членам ЄС перейти до голосування більшістю у питаннях санкцій та відкриття переговорних кластерів

Європейська комісія запропонувала перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю країнами-членами Європейського союзу у таких питаннях як санкції, відкриття переговорних кластерів та проміжних рішень у розширенні.

Відповідні пропозиції прописані в так званому пакеті документів з підготовки Європейського союзу до майбутнього розширення в частині документів, присвячених удосконаленню системи управління для розширеного Союзу, повідомляє Європейська комісія у вівторок.

Зокрема, в пресрелізі зазначається, що у нинішніх геополітичних умовах ЄС повинен адаптувати свою систему управління, щоб зробити процес прийняття рішень "швидшим та ефективнішим".

"З цією метою Комісія й надалі виступатиме за застосування "перехідних положень" (passerelle clauses) для переходу від прийняття рішень одностайно до голосування кваліфікованою більшістю в таких ключових сферах, як санкції, боротьба з податковим шахрайством та фіскальні заходи в енергетичній політиці", – деталізується в повідомленні.

Крім того, Комісія перегляне наявні пропозиції, щоб визначити, де поглиблена співпраця може допомогти подолати тривале блокування рішень.

У сфері розширення Комісія пропонує застосовувати голосування кваліфікованою більшістю для відкриття переговорних кластерів та прийняття інших проміжних рішень у ході переговорів про вступ, що зробить цей процес динамічнішим. Комісія також пропонує спільно з Європейським парламентом і Радою розглянути шляхи ефективнішого застосування процедур, передбачених статтею 7, зокрема щодо можливих часових рамок.

В Єврокомісії зазначили, що щорічні звіти про розширення та стан верховенства права й надалі слугуватимуть основними інструментами моніторингу, причому сфера їх застосування буде розширена на інші країни-кандидати в міру їхньої готовності.

Коментуючи поступову інтеграцію країн-кандидатів до ЄС, в Комісії переконані, що тісніша інтеграція має принести відчутні переваги громадянам і бізнесу як у ЄС, так і в країнах-кандидатах.