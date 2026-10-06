Єврокомісія запропонує для України-кандидата в ЄС продовжити експорт зернових на традиційні ринки Північної Африки

Європейська комісія пропонує вже під час відкриття переговорного кластеру з Україною щодо агропромислового сектору прописати позицію, відповідно до якої Київ продовжить сталу практику експорту українських зернових на традиційні ринки, зокрема, Північної Африки, а не на ринки Європейського союзу.

Таке роз'яснення у вівторок в Брюсселі надав високопосадовий чиновник Комісії, пояснюючи відповідну пропозицію, яка міститься у представлених документах щодо підготовки Європейського союзу до майбутнього розширення.

Зокрема, щодо України у документах Комісія зазначила, що "з огляду на масштаби, структуру та надзвичайно високу продуктивність її аграрного сектору, слід передбачити спеціальні механізми, які суттєво обмежуватимуть фінансову підтримку та доступ до ринку для чутливих видів сільськогосподарської продукції, водночас допомагаючи Україні відновити доступ до її традиційних експортних ринків у третіх країнах".

У цьому зв'язку чиновник ЄК сказав, що така позиція буде прописана у позиції Європейського союзу для відкриття відповідного переговорного кластеру, і це також дозволить країнам-членам ЄС ухвалити рішення одностайно. За його словами, мова йде про те, щоб Україна продовжила постачати зернові на традиційні на ринки країн Північної Африки, таких, як Єгипет. При цьому співрозмовник журналістів наголосив, що відсутність українського зерна саме на цих ринках може призвести до таких серйозних наслідків, як то нестача продовольства.