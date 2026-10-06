Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Єврокомісія запропонує для України-кандидата в ЄС продовжити експорт зернових на традиційні ринки Північної Африки

1 хв читати
Додати як джерело
Єврокомісія запропонує для України-кандидата в ЄС продовжити експорт зернових на традиційні ринки Північної Африки
Фото: www.president.gov.ua

Європейська комісія пропонує вже під час відкриття переговорного кластеру з Україною щодо агропромислового сектору прописати позицію, відповідно до якої Київ продовжить сталу практику експорту українських зернових на традиційні ринки, зокрема, Північної Африки, а не на ринки Європейського союзу.

Таке роз'яснення у вівторок в Брюсселі надав високопосадовий чиновник Комісії, пояснюючи відповідну пропозицію, яка міститься у представлених документах щодо підготовки Європейського союзу до майбутнього розширення.

Зокрема, щодо України у документах Комісія зазначила, що "з огляду на масштаби, структуру та надзвичайно високу продуктивність її аграрного сектору, слід передбачити спеціальні механізми, які суттєво обмежуватимуть фінансову підтримку та доступ до ринку для чутливих видів сільськогосподарської продукції, водночас допомагаючи Україні відновити доступ до її традиційних експортних ринків у третіх країнах".

У цьому зв'язку чиновник ЄК сказав, що така позиція буде прописана у позиції Європейського союзу для відкриття відповідного переговорного кластеру, і це також дозволить країнам-членам ЄС ухвалити рішення одностайно. За його словами, мова йде про те, щоб Україна продовжила постачати зернові на традиційні на ринки країн Північної Африки, таких, як Єгипет. При цьому співрозмовник журналістів наголосив, що відсутність українського зерна саме на цих ринках може призвести до таких серйозних наслідків, як то нестача продовольства.

Автор

Кореспондент · Міжнародні новини
#апк #євроінтеграція #експорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Розширення ЄС сьогодні вже можливе і відповідає нашим інтересам, але є сфери, які потребують вирішення – комісар Кос

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос заявляє, що розширення Європейського союзу є довгостроковою інвестицією в мир, безпеку та процвіта…

Читати

Єврокомісія пропонує членам ЄС перейти до голосування більшістю у питаннях санкцій та відкриття переговорних кластерів

Європейська комісія запропонувала перейти від одностайного голосування до голосування кваліфікованою більшістю країнами-членами Європейського союзу у…

Читати

Єврокомісія пропонує призупиняти право голосу для майбутніх країн-членів ЄС в разі відступу від взятих зобов'язань

Європейська комісія пропонує запровадити ряд запобіжних заходів для майбутніх країн-членів Європейського союзу в разі не виконання взятими ними зобов…

Читати
Країни G7 у рамках заходів щодо зниження цін на пальне не планують послаблювати санкції проти РФ – заява

Країни G7 у рамках заходів щодо зниження цін на пальне не планують послаблювати санкції проти РФ – заява

Заходи G7 щодо боротьби з високими цінами на паливо не означають послаблення режиму санкцій проти РФ, йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві цієї гр…

Читати