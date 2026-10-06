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Єврокомісія пропонує призупиняти право голосу для майбутніх країн-членів ЄС в разі відступу від взятих зобов'язань

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Європейська комісія пропонує запровадити ряд запобіжних заходів для майбутніх країн-членів Європейського союзу в разі не виконання взятими ними зобов'язань, включаючи призупинення права голосу в Раді ЄС.

Відповідні пропозиції прописані у пакеті документів щодо підготовки Європейського союзу до майбутнього розширення у частині секторальних та інституційних запобіжних заходів.

Зокрема в Комісії зазначили, що майбутні договори про вступ повинні містити "дієвіші запобіжні заходи на випадок серйозного відступу від зобов'язань, узятих під час переговорів про вступ".

"Сьогодні Комісія пропонує спільну систему таких запобіжних заходів. Майбутні договори про вступ посилять чинні секторальні запобіжні заходи та запровадять новий інституційний запобіжний захід. Зокрема, після вступу буде суттєво подовжено період, протягом якого можуть застосовуватися запобіжні заходи в таких сферах, як економіка, внутрішній ринок, а також юстиція та внутрішні справи", – йдеться в пресрелізі.

Зокрема, спеціальний "інституційний запобіжний механізм реагував би на серйозні порушення цінностей, закріплених у статті 2 Договору про Європейський Союз (ДЄС), та принципу щирого співробітництва". "У найсерйозніших випадках заходи могли б передбачати призупинення права голосу в Раді. За потреби також можуть застосовуватися перехідні положення, зокрема щодо вільного руху працівників і послуг, сільського господарства, чутливих товарів, фінансування та участі в спільних системах. На обмежений період нова держава-член також могла б взяти на себе зобов'язання не блокувати майбутнє розширення через двосторонні суперечки", – деталізували в Комісії.

Автор

Кореспондент · Міжнародні новини
#правоголосу #єк #розширення
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