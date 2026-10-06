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Єврокомісія ухвалить "Пакет розширення" 28 жовтня, включно з "дорожніми картами" для України, Молдови, Чорногорії та Албанії

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Єврокомісія ухвалить "Пакет розширення" 28 жовтня, включно з "дорожніми картами" для України, Молдови, Чорногорії та Албанії
Фото: Creative Commons BY 4.0

Європейська комісія планує ухвалити щорічну доповідь щодо розширення, так званий "Пакет розширення", 28 жовтня, який буде включати плани дій для України, Молдови, Чорногорії та Албанії.

Відповідний анонс був зроблений Комісією у вівторок під час презентації пакету документів, спрямованих на підготовку Європейського союзу до майбутнього розширення.

"У межах пакету документів щодо розширення 2026 року Комісія представить орієнтовні "дорожні карти" для Чорногорії, Албанії, Молдови та України за умови збереження ними динаміки реформ", – сказано в пресрелізі.

Крім того, Комісія представить цілісний підхід до поступової інтеграції, що включатиме визначення стратегічних сфер.

Автор

Кореспондент · Міжнародні новини
#єк #розширення
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