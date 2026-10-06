Єврокомісія ухвалила документи з підготовки ЄС до майбутнього розширення

Європейська комісія ухвалила пакет документів щодо перегляду політики в контексті майбутнього розширення, визначивши стратегічні орієнтири та заходи, необхідні для підготовки Союзу до прийняття нових членів.

Про відповідне рішення у вівторок оголосила Європейська комісія. "Запропоновані сьогодні заходи мають на меті підготувати систему управління, політику та бюджет Союзу до розширення, одночасно посилюючи захист цінностей Союзу та верховенства права", – йдеться в повідомленні.

Коментуючи запропоновані заходи, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила: "Майбутнє Європи залежить від вибору, який ми робимо сьогодні". "Розширення нашого Союзу є геополітичним імперативом. Сьогодні ми закладаємо фундамент, щоб гарантувати, що більший Союз буде також і сильнішим: більш стійким, ефективним і міцно базованим на цінностях і правилах, що нас визначають. У міру того як країни, що прагнуть приєднатися до ЄС, просуваються шляхом реформ, Союз має бути готовим прийняти їх. Це означає підготовку наших інституцій, адаптацію політики до нових реалій та забезпечення того, щоб наш бюджет відображав наші спільні амбіції", – додала вона.

В поясненні, яке надається щодо ухваленого пакету документів зазначається, що в ньому представлений "поглиблений аналіз політики ЄС у світлі майбутнього розширення". "У ньому окреслено, як чинна договірна база та майбутні договори про вступ можуть бути використані для підготовки Союзу до збільшення кількості держав-членів", – наголошується в пресрелізі.

Також в пакеті документів пропонується низка захисних механізмів для майбутніх договорів про вступ, зокрема посилені галузеві запобіжники та нове положення про інституційний захист, щоб "гарантувати стабільне виконання зобов'язань, узятих під час переговорів про вступ, і після приєднання до Союзу".

"Цей пакет також посилює процес поступової інтеграції, роблячи його більш узгодженим, структурованим і передбачуваним. Такий вдосконалений процес сприятиме підготовці країн-кандидатів до членства завдяки їхній участі в окремих напрямах політики Союзу ще до вступу – за умови виконання відповідних вимог. Це дозволить наростити адміністративний потенціал, підвищити готовність до вступу та забезпечити відчутні переваги для громадян і бізнесу як у ЄС, так і в країнах-кандидатах ще до набуття членства", – деталізується в повідомленні.

Разом з цим, Комісія наголошує, що участь у цьому процесі й надалі ґрунтуватиметься на оцінці досягнень, залежатиме від виконання умов і може бути скасована; вона також залежатиме від готовності у відповідній сфері політики та стратегічної узгодженості дій. "Сьогоднішній пакет документів стане основою для стратегічного обговорення між державами-членами питань розширення та реформ, зокрема на засіданні Європейської ради в жовтні. Він слугуватиме орієнтиром для співпраці з Європейським парламентом і Радою щодо інституційних та операційних змін, необхідних для майбутніх вступів до ЄС", – зазначили в Комісії.

Коментуючи документи в частині адаптація політики для розширеного Союзу, в пресрелізі повідомляється, що представлені огляди політики свідчать про те, що Союз може прийняти нових членів у межах чинних положень Договору та договорів про вступ. "Незалежно від сфери політики, найважливішими та найчастіше згадуваними вимогами – як для ЄС, так і для країн-кандидатів – є наявність адміністративного потенціалу та спроможність забезпечити практичну реалізацію заходів. До моменту вступу необхідно посилити (і це буде зроблено) професійні навички, регуляторний та наглядовий потенціал, забезпечити сумісність систем і налагодити співпрацю між органами влади", – пояснюють в Комісії.

Щодо бюджетних аспектів, то огляди політики підтверджують, що бюджет Союзу здатний забезпечити фінансування нових держав-членів, продовжуючи при цьому підтримувати наявні пріоритети Союзу.

"Згідно з пропозицією щодо наступної Багаторічної фінансової програми на 2028-2034 роки, фінансування країн-кандидатів до моменту вступу здійснюватиметься в межах інструменту "Глобальна Європа"; після вступу воно трансформується у фінансування в рамках національних і регіональних планів партнерства нової держави-члена, доповнене коштами на політику згуртування, сільське господарство, внутрішні справи та програму Interreg", – деталізується в пресрелізі.