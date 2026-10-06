Важливо не просто запропонувати нові норми Цивільного кодексу, а й узгодити їх з європейськими правовими підходами – Стефанчук

Важливо не просто запропонувати нові норми Цивільного кодексу, а й узгодити їх з іншими кодексами та європейськими правовими підходами, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Парламентський діалог" сьогодні продовжили у Хмельницькому університеті управління та права ім. Леоніда Юзькова… Окремий блок – системність майбутнього Кодексу. Для нас важливо не просто запропонувати нові норми, а вписати їх у чинне українське законодавство, узгодити з іншими кодексами та європейськими правовими підходами. Саме тут особливо цінними були різні професійні погляди – від науковців і юристів-практиків до представників державної влади", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За словами спікера парламенту, дискусія вийшла дуже прикладною – розбирали, як право має реагувати на відносини та явища, які ще нещодавно взагалі не були частиною повсякденного юридичного життя: онлайн-договори й переддоговірні відносини, цифрові акаунти та інші цифрові активи, штучний інтелект, репродуктивні питання, нові підходи до спадкування.

Стефанчук додав, що до розмови долучилися представники чотирьох закладів вищої освіти Хмельницького: Національного університету, Академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, інституту МАУП та інституту соціальних технологій університету "Україна".

Він також нагадав, що навчався у Хмельницькому університеті управління та права ім.Леоніда Юзькова.

"Саме тут я здобув юридичну освіту, розпочав свій шлях у науці й викладанні, працював на кафедрі цивільно-правових дисциплін, очолював її та був проректором з наукової роботи. Тому говорити сьогодні у своїй альма-матер про майбутнє українського цивільного права – особливо символічно", – підкреслив голова Верховної Ради.

Як повідомлялося, Стефанчук проводить всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради". У його рамках вже відбулися зустрічі в Харкові, Полтаві, Вінниці, Києві, Острозі, Ужгороді та Івано-Франківську.