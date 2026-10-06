Фінкомітеткомітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроєкти про скасування ПДВ-пільги для посилок до EUR150

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкти №15460 (зміни до Митного кодексу) та №16051-1 (зміни до Податкового кодексу) щодо оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150, повідомив його очільник Данило Гетманцев.

"Важливо ще раз пояснити, про що насправді йдеться. Передусім - про фінансову стійкість держави, її здатність чинити опір збройній агресії рф, забезпечувати оборону та виконувати соціальні зобов’язання. Ухвалення цих законів - виконання зобов’язань України перед ЄС та МВФ і одна з умов отримання близько UER4 млрд макрофінансової допомоги. Але є ще один важливий аспект. Це вимога українського білого бізнесу - встановити єдині правила гри", - написав він в Телеграм-каналі.

Документи передбачають запровадження особливих правил оподаткування ПДВ операцій з дистанційного продажу товарів (крім підакцизних), що ввозяться в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на адресу фізичних осіб, вартістю до EUR150, де відповідальними за нарахування та сплату податку визначено підприємства електронного інтерфейсу або їх посередників. Водночас зберігається звільнення від ПДВ для невеликих партій некомерційного характеру вартістю до EUR45, які надсилаються від фізичних осіб фізичним особам без оплати, а також для товарів у несупроводжуваному багажі вартістю до EUR150 та товарів для безпеки й оборони (енергетичного обладнання й товарів для сил оборони).

Очікується, що реалізація норм дозволить додатково залучити до держбюджету близько 10 млрд грн на рік.

Як повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), в законопроєкт №16051-1 включили правку щодо довічного статусу колишніх політично значущих осіб (PEP), яка передбачає щонайменше 12 місяців посиленого контролю після звільнення з індивідуальною оцінкою ризиків від банків.

Прийняття Верховною Радою законопроєктів щодо скасування звільнення від оподаткування міжнародних посилок вартістю до EUR150 є умовою надання Україні 3-го траншу за програмою з Міжнародним валютним фондом близько $0,7 млрд та другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу EUR3,7 млрд в рамках Позики на підтримку України на EUR90 млрд.

В оновленому меморандумі фінансової та економічної політики за програмою EFF з МВФ Україна взяла зобов'язання у якості нового структурного маяка прийняти цей закон до кінця липня поточного року, тоді як у початковому варіанті його треба було затвердити до кінця березня разом з іншими податковими нормами, але цей структурний маяк не було виконано.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відповідні законопроєкти в першому читанні 16 вересня 2026 року після попередніх невдалих спроб, а їх реалізація у пакеті зі змінами до Митного та Податкового кодексів є структурним маяком для отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС на EUR3,7 млрд та коштів МВФ.

Під час розгляду документів міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що норми законів почнуть застосовувати з 1 липня 2027 року, після технічного впровадження автоматизованої сплати податків міжнародними маркетплейсами.