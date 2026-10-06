Ющенко розкритикував заклики до мовних поступок та політичного компромісу з агресором

Третій Президент України Віктор Ющенко розкритикував заяви окремих українських політичних діячів, які закликають до "мовних поступань", роздумів про "паритет" та відмови від євроатлантичного курсу під соусом досягнення миру.

"Сьогодні, коли випробування нашої стійкості вимагають найвищого вишколу духу та непохитної віри, ми знову стаємо свідками того, як у наш розранений війною простір вкидаються отруйні зерна зневіри. Окремі політичні діячі, прагнучи швидкого хайпу чи піддавшись слабкості серця, дозволяють собі легкодухі пасажі про "паритет", про "мовні поступання", про відмову від нашого євроатлантичного вибору й про "мир будь-якою ціною". ​Я свідомо не називатиму прізвища цього політика. Мудрий український народ і без оголошень прекрасно розуміє, про кого йдеться. Але я наполегливо закликаю цього діяча – як і кожного, хто береться говорити від імені суспільства, – негайно сісти за книжки й розібратися в базових, фундаментальних категоріях і дефініціях", – написав Ющенко в соцмережі Facebook.

У своєму зверненні Ющенко порівняв подібні ініціативи із Мюнхенською угодою 1938 року, зазначивши, що спроби задовольнити апетити агресора замість справжнього миру ведуть лише до ілюзій, ганьби та ще більшої катастрофи. Він наголосив, що той, хто обирає між ганьбою та війною ганьбу, у підсумку отримує і те, і інше.

"​Коли ворог прийшов заперечити ваше право на існування, будь-які торги довкола мови, віри чи національної безпеки – це не мирний план. Це план самогубства нації. ​За нашу українську державність, за кожне українське слово століттями віддавали життя кращі сини й доньки нашого народу. За неї боролися Михайло Грушевський і Симон Петлюра, Євген Коновалець і Степан Бандера, Ярослав Стецько та тисячі незламних воїнів УПА. Як цей політик збирається дивитися в очі їхній пам'яті? Як він дивитиметься в очі нашим сьогоднішнім героям, які тримають фронт ціною власного життя?", – звернувся третій президент.

Він наголосив, що українська позиція має бути непохитною, як граніт.

"Ідентичність не є предметом торгу. Мова, церква та наша історія – це фундаментальний щит нашої нації", – підкреслив Ющенко.

За його словами, єдиною справжньою гарантією миру для держави залишається сильна армія та повноправне членство в НАТО, а не черговий папірець про нейтралітет.

"Справжній мир можливий лише тоді, коли агресор буде зупинений, покараний і позбавлений можливості чинити зло. ​Тому закликаю наших політиків до відповідальності за кожне мовлене слово. Час деколонізації свідомості вимагає твердості. Ми не маємо права торгувати тим, що виборено кров'ю багатьох поколінь", – резюмував Ющенко.

Як повідомлялося, партія "Європейська солідарність" у понеділок ввечері розповсюдила заяву про виключення Гончаренка зі складу однойменної парламентської фракції після його нещодавніх висловлювань. "Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", – йдеться в заяві.

В політсилі наголосили, що їх команда – "це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою".

Гончаренко також був включений до бази даних "Миротворець" Йому закидають "усвідомлені, системні та умисні дії, спрямовані на деморалізацію суспільства, придушення його волі до опору російській агресії".

Раніше, 2 жовтня Гончаренко опублікував в телеграм серію постів із закликом розпочати переговори з РФ з домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України.

Гончаренко не є членом партії "Європейська солідарність", але входить до складу однойменної парламентської фракції. Є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету, постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, численних груп з міжпарламентських зв'язків з іншими країнами, очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, а також є членом інших ТСК.

У Верховній Раді минулого VIII скликання (2014-19) був членом фракції партії "Блок Петра Порошенка" та членом однойменної партії, але після її переформатування до оновленої партії "Європейська солідарність" (лідер – Петро Порошенко) не увійшов та на минулих парламентських виборах балотувався як безпартійний самовисуванець на виборчому окрузі №137 (Одеська обл.).