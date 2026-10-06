Виключення Гончаренка з "Євросолідарності" не означає його автоматичного виходу з делегації Ради у ПАРЄ – керівниця делегації Мезенцева-Федоренко

Народний депутат Олексій Гончаренко, виключений із фракції "Європейська солідарність", залишається у складі постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, поки фракція не подала листа про його виключення, повідомила керівниця делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева-Федоренко (фракція "Слуга народу").

"Поки фракція не подала листа на його виключення – він лишається в делегації у ПАРЄ. Зазвичай ми подаємо нові склади делегацій у січні (до початку сесії)", – сказала Мезенцева-Федоренко агентству "Інтерфакс‑Україна" у вівторок.

За словами Мезенцевої-Федоренко, якщо якась фракція або депутатська група прийме до свого складу Гончаренка, то він за їхнім поданням знову може увійти до складу делегації.