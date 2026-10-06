Виключення Гончаренка з фракції викликало різну реакцію політиків та експертів: від звинувачень до прогнозів про нову партію

Значна частина народних депутатів фракції "Європейська солідарність" станом на ранок вівторка перепостили заяву політсили про виключення з лав фракції народного депутата Олексія Гончаренка після його нещодавніх заяв щодо припинення російсько-української війни, але майже ніхто не прокоментував це рішення.

Народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв перед перепостом пояснив затримку з таким рішенням необхідність зваженої реакції. "Всі довго чекали від Європейської Солідарності рішення. Але без внутрішньої розмови, без демократичного обговорення в партії, яка не є КПССом, рішення не приймаються. А коли приймаються, то не істерично, а зважено", – написав він у Facebook.

Лише народний депутат Верховної Ради від "Євросолідарності", член Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович після перепосту заяви щодо Гончаренка опублікував власний пост, у якому наголосив, що за допомогою тези "нарешті хтось сказав те, що думає більшість" в українське суспільство просувають капітулянтські ініціативи.

"Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. Водночас справжнім речникам таких ініціатив таким чином намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи "партію миру" (нібито розумних і відповідальних) "партії війни", тобто тим, хто нібито наживається на продовженні протистояння", – написав В'ятрович у Facebook.

За його словами, для протидії цій технології слід не мовчати і публічно заявляти, що "капітуляція, подана як мир, неприйнятна". "І ви побачите, як багато навколо вас однодумців. І які це чудові люди", – додав В'ятрович.

Ексдиректор Агенції оборонних закупівель "Державний оператор тилу" (2025-26), ексголова Біляївської районної державної адміністрації Одеської області (2015-17) Арсен Жумаділов висловив думку, що Гончаренко "в опозиційній діяльності (більш імовірно) або зі зрадницьких мотивів (менш імовірно) втратив адекватність продержавницькому зусиллю, в якому країна перебуває з початком повномасштабної війни".

"Зрозумів, що людина виконує якусь адженду. Сподіваюсь, що принаймні свою. Хоча вона дедалі більше суголосна російській", – написав Жумаділов у Facebook.

Народний депутат Верховної Ради VI скликання (2007-12), ветеран російсько-української війни Віктор Уколов в свою чергу констатував, що Гончаренко і фракція "Євросолідарність" "занадто розійшлися у своїх заявах та діях", але висловив жаль з приводу виключення, оскільки "такого яскравого депутата, як Гончаренко, втрачати важко".

Бізнесмен та блогер Карл Волох висловив припущення, що у Гончаренка "все йде за планом, включно з оцим виключенням його із фракції". "В результаті, в суспільній свідомості він сьогодні не просто єдиний із політиків, хто відкрито виступає за переговори й припинення війни, а й став уже мучеником за ідею. Оскільки ж війна так чи інакше закінчиться за столом переговорів, то в частини електорату неминуче складеться враження , що він єдиний, кому вистачило "далекоглядності й сміливості", – пояснив він свою думку у Facebook.

Волох сумнівається, що Гончаренко "увірветься ближчим часом у топ президентських рейтингів", але припускає, що той може створити власну нову партію, яка невдовзі може почати фігурувати у соціологічних дослідженнях.

Сам Гончаренко наразі ніяк не прокоментував рішення фракції, але в понеділок, за декілька годин до того, як вона була оприлюднена, опублікував в соцмережах довгий пост з 50 пунктів власних досягнень, починаючи з 2014 року, яким спростовує звинувачення на його бік у проросійській діяльності. Зокрема, він згадав протидію окупації Криму, введені РФ проти нього санкції та внесення до списку "екстремістів", створення мережі волонтерських хабів у своїх "Гончаренко центрах", збори на закупівлю техніки для Сил оборони, участь у безпекових форумах, власні законодавчі ініціативи, зокрема, на підтримку військових, діяльність у ПАРЄ включно з досягненнями, а також протидію скасування незалежності НАБУ і САП.

Як повідомлялося, партія "Європейська солідарність" у понеділок ввечері розповсюдила заяву про виключення Гончаренка зі складу однойменної парламентської фракції після його нещодавніх висловлювань. "Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", – йдеться в заяві.

В політсилі наголосили, що їх команда – "це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою".

Раніше, 2 жовтня Гончаренко опублікував в телеграм серію постів із закликом розпочати переговори з РФ з домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема Донбасу та нейтрального статусу України.

Гончаренко не є членом партії "Європейська солідарність", але входить до складу однойменної парламентської фракції. Є членом комітету Верховної Ради з питань бюджету, постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, численних груп з міжпарламентських зв'язків з іншими країнами, очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, а також є членом інших ТСК.

У Верховній Раді минулого VIII скликання (2014-19) був членом фракції партії "Блок Петра Порошенка" та членом однойменної партії, але після її переформатування до оновленої партії "Європейська солідарність" (лідер – Петро Порошенко) не увійшов та на минулих парламентських виборах балотувався як безпартійний самовисуванець на виборчому окрузі №137 (Одеська обл.).