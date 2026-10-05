Фракція "Євросолідарність" заявила про виключення нардепа Гончаренка з своїх лав – заява

Безпартійний народний депутат України Олексій Гончаренко виключений з лав фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді після його нещодавних висловлювань, слідує з заяви партії, опублікованій на офіційному сайті політичної сили у понеділок ввечері.

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією "Європейської солідарності" та її ідеологічними засадами. Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності. Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави", – йдеться в заяві.

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