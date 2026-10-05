Фінкомітет Ради пропонує компроміс щодо PEP для розблокування підписання президентом закону про цифрові платформи

Парламент готує компромісні правки для розблокування підписання закону №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ (DAC7).

"Отримала таблицю підготовлених правок, які, сподіваюсь, допоможуть нарешті розблокувати підписання закону 15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ. Водночас депутатам пропонують компроміс щодо довічного статусу PEP та фінмоніторингу колишніх посадовців", - зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу") у телеграм-каналі.

За її словами, попри схвалення Радою у червні 2026 року, законопроєкт залишається без підпису президента через внесену до другого читання норму, яка обмежувала 12 місяцями обов'язковий посилений фінмоніторинг колишніх політично значущих осіб (PEP), що викликало заперечення міжнародних партнерів і загрожує отриманню чергового траншу МВФ у розмірі $1,66 млрд.

Згідно з новими правками, які планують внести до законопроєкту №16051-1 про скасування пільги зі сплати ПДВ на міжнародні посилки, довічний статус PEP та щонайменше 12 місяців посиленого контролю після звільнення зберігаються, однак після цього терміну банк проводитиме індивідуальну оцінку ризиків.

Посилений фінмоніторинг продовжуватимуть за наявності ризиків, пов'язаних із колишніми повноваженнями, навіть якщо вони не є "високими" чи "неприйнятно високими", при цьому сам статус не може бути єдиною підставою для відмови в обслуговуванні, а з переліку PEP пропонують прибрати керівників підрозділів НБУ та працівників держбанків.

Джерело: е і є компроміс у суперечці про "довічних PEP": сам статус залишається довічним, але це не означає автоматичного довічного посиленого фінмоніторингу. Після першого року все залежатиме від індивідуальної оцінки ризику: якщо PEP-ризики зникли - посилені заходи припиняються, якщо залишилися - контроль обов'язково продовжується.