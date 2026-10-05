Наступні два переговорні кластери щодо вступу України до ЄС можуть бути відкриті вже наступного тижня – єврокомісарка Кос

Європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос на пресконференції після засідання Ради асоціації Молдова – ЄС заявила, що наступні два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже найближчим часом, ймовірно наступного тижня.

"Ми добре обізнані з процедурами у Верховій Раді, але сподіваємося, що закон буде ухвалений Радою (йдеться про законопроєкт щодо освітніх прав національних меншин – ІФ-У). Щойно це станеться, держави-члени повинні пришвидшити процедуру. Але так, цілком можливо, що ми відкриємо наступні два кластери для Молдови та України наступного тижня під час міжурядових конференцій або в рамках цих конференцій у Люксембурзі", – заявила Кос, відповідаючи на запитання журналіста.

Як повідомлялося, депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних кластерів про вступ України в Європейський Союз, знявши вето Угорщини.

Зокрема, мова йде про законопроєкт №16119 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України"

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на внесення до Верховної Ради законопроєкту про освітні права нацменшин і очікує, що такі права угорської національної меншини в Україні будуть повністю забезпечені на практиці.

Раніше у четвер міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив сподівання на проведення невдовзі спеціальної сесії Верховної Ради для розгляду євроінтеграційного пакету документів та законопроєкту щодо національних меншин.