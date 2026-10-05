Доопрацювання Цивільного кодексу має ґрунтуватися на широкому професійному досвіді – Стефанчук

Доопрацювання нового Цивільного кодексу потребує врахування широкого досвіду представників різних професій, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Парламентський діалог" триває. Сьогодні – Івано-Франківськ. Новий Цивільний кодекс має працювати для дуже різних людей і професій. Тому його якість залежить від того, наскільки широкий досвід ми зможемо врахувати під час доопрацювання", – написав Стефанчук у Фейсбуці в понеділок після зустрічі з академічною спільнотою, що проходила на базі Карпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

За словами Стефанчука, про новий Цивільний кодекс говорили крізь призму різних сфер – права, медицини, енергетики, бізнесу та сучасних технологій.

"Саме на перетині цих напрямів найкраще видно, наскільки важливо, щоб нові правила були не лише юридично точними, а й відповідали реальному життю", – зазначив він.

Він підкреслив, що цінність таких зустрічей полягає в тому, що кожне університетське середовище додає до дискусії свій професійний погляд.

Стефанчук також додав, що, крім підготовки нового Цивільного кодексу, обговорили роботу парламенту, логіку майбутніх змін і те, якою має бути правова система України після війни.

Спікер парламенту повідомив, що участь у зустрічі також взяли представники Івано-Франківського технічного університету нафти й газу, медичного університету та Університету Короля Данила.

Як повідомлялося, Стефанчук проводить всеукраїнський тур "Парламентський діалог: зустріч з Головою Верховної Ради". У його рамках вже відбулися зустрічі в Харкові, Полтаві, Вінниці, Києві, Острозі та Ужгороді.