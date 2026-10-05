Угорщина готова зняти вето на подальше просування України та Молдови на шляху до вступу в ЄС – ЗМІ

Угорщина цього тижня готова послабити своє вето на подальше просування переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, зокрема не блокувати направлення Києву та Кишиневу листів щодо потенційного відкриття двох наступних переговорних кластерів, повідомляє Financial Times (FT) із посиланням на двох посадовців.

За даними видання, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив угорським дипломатам не блокувати це питання під час робочих зустрічей цього тижня. Йдеться про кластери, які охоплюють сфери внутрішнього ринку та конкурентоспроможності. У FT зазначають, що це процедурний, але символічний крок уперед.

Повна політична підтримка Угорщини щодо відкриття цих кластерів залежатиме від голосування Верховної Ради України 12 жовтня за закон про розширення освіти для національних меншин. Голосування Верховної Ради за цей закон дасть можливість офіційно запустити політичний процес відкриття переговорів до саміту лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться через 10 днів, повідомили посадовці.

"Процес вступу України набуває чітких обрисів, з дотриманням процедури та реалістичного підходу", – цитує слова посадовця ЄС, що поінформований про переговори з Будапештом видання у понеділок.

Якщо два переговорні кластери буде погоджено, невідкритими залишаться ще два – щодо "зеленої" політики, сільського господарства та згуртованості. Європейська комісія сподівається погодити їх для України та Молдови до кінця року.