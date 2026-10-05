Переважна більшість українців виступає проти проведення виборів найближчим часом – КМІС

Українці в більшості своїй не підтримують ідею проведення виборів прямо зараз, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

"Переважна більшість українців – 71% – виступають проти проведення виборів зараз. Водночас наполягають на проведенні їх уже зараз – 24%. Решта 4% не визначилися із думкою", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в понеділок.

Відзначається, що навіть серед українців, які заявили про недовіру до чинного президента України Володимира Зеленського, лише 53% наполягають на виборах зараз. А серед тих, хто скоріше не довіряє, уже навіть більшість (58%) проти виборів зараз.

Респондентам також ставилося запитання, чи має Зеленський брати участь у наступних виборах. Зараз 53% вважають, що він має обмежитися одним нинішнім терміном. Зазначається, що цей показник зріс з 46% у грудні 2025 року.

Водночас 42% вважають, що він має брати участь у наступних виборах – цей показник знизився з 45% у грудні минулого року.

Решта 5% не визначилися із своєю думкою.

Як зазначають аналітики, простежується чітка кореляція між рівнем довіри до президента і підтримкою участі у виборах. Якщо серед тих, хто повністю довіряє президенту, 85% підтримують його участь у виборах, то далі цей показник знижується до 53% серед тих, хто скоріше довіряє, і до, відповідно, 20% і 7% серед тих, хто скоріше чи зовсім не довіряє.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що в українському суспільства є значний запит на оновлення політичних еліт, і він за останні роки лише посилюється.

"Якщо три роки тому, у травні 2023 року, 73% очікували на перезавантаження (після війни) центральної влади принаймні на одному рівні, то до травні 2026 року показник зріс до 88%. Причому у випадку парламенту з 69% до 83% стало більше тих, хто очікує на перезавантаження після війни. У випадку уряду – ріст з 47% до 74%, у випадку президента – з 23% до 67%. На наше інше запитання у квітні 2026 року лише 28% відповіли, що вони хотіли би, щоб Володимир Зеленський був президентом і після війни", – заявив Грушецький.

Разом з тим, є важливі моменти, які потрібно враховувати в контексті такого суспільного запиту. По-перше, вказав Грушецький, цей запит відкладений на період після війни.

"Як ми бачимо за результатами цього опитування, 71% проти проведення виборів зараз. Загалом наші різні опитування з різними формулюваннями запитань показують, що попри незадоволеність ситуацією в країні, більшість українців все одно послідовно відкидають ініціативу проводити вибори під час війни. Таким чином, продовжує діяти своєрідний компроміс: суспільство активно критикує (часом, із доволі масштабними протестами) невдалі/сумнівні рішення і щиро хоче оновлення еліт, але усвідомлює неможливість виборів під час екзистенційної війни і відкладає це питання на майбутнє", – пояснив він.

По-друге, багато опозиційних діячів, особливо у стінах парламенту, не враховують, що запит на оновлення політичних еліт стосується і влади, і опозиції.

"Українці в цілому хочуть бачити при владі нову генерацію лідерів, загартованих у екзистенційній війні. Мова насамперед про лідерів з числа військовослужбовців, але також і волонтерів, успішних діячів місцевого самоврядування тощо. Українці сильно критикують нинішню владу, але якби ми запитували про їх ставлення до парламентської опозиції і її лідерів, то багато оцінок були би негативними. Наприклад, ми бачимо кореляцію між довірою В. Зеленському і ставленням до його участі у виборах. Проте цю ж кореляцію ми би побачили між довірою окремим лідерам опозиції у парламенті і ставленням до їх участі у виборах. Враховуючи невисоку довіру до багатьох з них, українці не хотіли би і їх бачити на виборчих перегонах", – прокоментував Грушецький.

Опитування проводилося впродовж 12-21 вересня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.