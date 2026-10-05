Більшість українців заявляють про розчарування нинішньою владою – опитування

Більшість громадян України, говорячи про свої почуття щодо діючої влади, повідомили про розчарування і сором, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Згідно зі звітом, оприлюдненим в понеділок, соціологи в ході опитування ставили респондентам запитання про що вони зараз відчувають до нинішньої влади. При цьому респондентам був зачитаний перелік з 12 почуттів / емоцій, з яких ми просили респондентів обрати до 3-х відповідей, або респондент міг назвати свій варіант.

"Найбільше респондентів говорили про розчарування (44% серед усіх респондентів, ріст з 36% у грудні 2025 року) і сором (33%, ріст з 20%). Далі йдуть такі відповіді, як надія (23%, стільки ж було раніше), злість (20%, ріст з 14%), співчуття (16%, без змін), ненависть (14%, ріст з 11%), байдужість (12%, ріст з 7%)", – йдеться у повідомленні.

Відносно найменше респондентів говорили про симпатію (4%, без змін), сміх (4%, без змін), гордість (7%, без змін).

Зазначається, що навіть серед тих респондентів, які заявили про довіру діючому президенту України Володимиру Зеленському, досить багато тих, хто має негативні почуття до влади.

Опитування проводилося упродовж 12-21 вересня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.