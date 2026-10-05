Думки українців щодо напрямку розвитку країни розділилися приблизно порівну – опитування

Оцінки громадян України щодо загального напрямку розвитку справ в країні лишаються стабільними, повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"На запитання про те, в якому загалом напрямку розвиваються справи в Україні, 45% відповіли, що скоріше чи безумовно в неправильному. Вважають, що в правильному – 40%. Решта 15% не змогли визначитися із своєю думкою. Порівняно з останнім опитування, коли ми ставили це саме запитання (у лютому 2024 року), показники майже не змінилися", – йдеться у звіті за результатами опитування, оприлюдненому в понеділок.

Так, зазначають дослідники, за останні півтора року стало трохи менше тих, хто говорить про правильний напрямок (зниження з 44% у лютому 2024 року до 40% зараз), але без статистично значущої зміни частки тих, хто говорить про неправильний напрямок (46% тоді і 45% зараз). Натомість стало трохи більше тих, хто має невизначені думки (10% тоді і 15% зараз).

Відзначається, що навіть серед тих, хто повністю довіряє діючому президенту України Володимиру Зеленському, 39% або вважають напрямок справ неправильним, або не змогли визначитися із думкою (вважають правильним – 61%). Серед тих, хто скоріше довіряє йому, до 54% стає менше тих, хто вважає напрямок справ правильним.

Серед же тих, хто не довіряє президенту, більшість вважають напрямок справ неправильним.

Опитування проводилося упродовж 12-21 вересня 2026 року. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.