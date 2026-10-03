NYT: переговори США і РФ щодо завершення війни в Україні включають можливу угоду щодо активів "Лукойлу"

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з Росією щодо припинення війни в Україні розширилися і включають можливу багатомільярдну угоду про продаж міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", пише The New York Times.

За даними видання, угода потребуватиме схвалення уряду США та Кремля і стосується нафтових родовищ, нафтопереробних заводів та автозаправних станцій "Лукойлу" в різних країнах. Серед потенційних покупців – американський інвестор Тодд Боелі, дві близькосхідні бізнес-групи, які мають ділові зв'язки з Джаредом Кушнером або родиною спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також підрозділ уряду США.

NYT зазначає, що "немає жодних ознак того, що пан Кушнер чи пан Віткофф самі отримають від цього прибуток". Водночас, за оцінкою видання, запропонована угода демонструє "переплетення особистих ділових зв'язків з геополітикою".

За даними трьох джерел видання, очільник Кремля Володимир Путін порушив питання про угоду під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня. За словами одного зі співрозмовників NYT, Путін запропонував укласти її, щоб показати росіянам, що вони можуть вести бізнес зі США.

Американська сторона, за даними видання, погодилася працювати над угодою, розглядаючи її як спосіб "побудувати добру позицію з Кремлем", а також сприяти зниженню світових цін на енергоносії.

Речниця Віткоффа заявила виданню, що він "не отримує зарплати та подорожує світом на власному літаку, за власний кошт", працюючи від імені Трампа над досягненням миру та поверненням заручників. За її словами, Віткофф "не має конфлікту інтересів і не має фінансової зацікавленості в цій справі".

Угода має бути схвалена Міністерством фінансів США, яке контролює виконання санкцій. Міжнародні активи "Лукойлу" на початку 2026 року компанія оцінювала приблизно у $20 млрд, однак ціна та структура запропонованої угоди наразі невідомі.

Останнє продовження дії відповідних санкційних винятків, яке дозволяє окремим операціям "Лукойлу" тривати, діє до 29 жовтня.