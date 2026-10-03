Порошенко закликав ЄС пришвидшити перетворення оборонного фінансування на військові контракти

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі в Брюсселі з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом обговорив поглиблення оборонної співпраці між Україною та Європейським Союзом і закликав прискорити фінансування та реалізацію спільних оборонних проєктів.

"Російська тактика масованого застосування реактивних дронів вимагає швидкого пошуку ефективних та економічно вигідних засобів перехоплення та протидії, зокрема сучасних засобів виявлення, РЕБ і контрдронових рішень. Особливу увагу приділили новим технологіям, спільним українсько-європейським розробкам та їх швидкому масштабуванню, зокрема через використання повною мірою потенціалу Дронового альянсу Україна-ЄС", – написав Порошенко у Facebook за результатами зустрічі.

За його словами, сторони також обговорили фінансування українського оборонного сектору з боку ЄС та своєчасне покриття витрат на закупівлю дронів, ракет, боєприпасів і систем протиповітряної оборони.

"Мій основний заклик до партнерів полягає в тому, що європейські фінанси мають якнайшвидше перетворюватися на військові контракти, контракти – на виробництво і бажано спільне виробництво, а виробництво – на реальні спроможності на полі бою", – наголосив Порошенко.

Окремо він виступив за якнайшвидшу інтеграцію українського оборонно-промислового комплексу до європейської оборонної архітектури, зазначивши, що це відповідає інтересам України та безпеці європейського континенту.