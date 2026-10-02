Країни G7 у рамках заходів щодо зниження цін на пальне не планують послаблювати санкції проти РФ – заява

Заходи G7 щодо боротьби з високими цінами на паливо не означають послаблення режиму санкцій проти РФ, йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві цієї групи країн.

"Ми збережемо санкції проти Росії", – зазначається в документі, в якому підтверджується озвучена раніше президентом Франції Еммануелем Макроном заява про вивільнення країнами G7 зі стратегічних запасів 100 млн барелів нафти та дизельного палива.

"Побоювання наших громадян щодо цін на енергоресурси – пріоритетне для нас питання. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій і готові вносити зміни до вжитих заходів, якщо це буде потрібно", – йдеться у заяві G7.

Вітаючи рішення групи G7 "не вводити заборони на експорт щодо союзників", голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн також заявила про інтереси громадян, яким "потрібна доступна енергія".

"Ми, країни G7, будемо тісно координувати свої дії для досягнення цієї мети", – написала голова ЄК у соцмережі X.

"Ми підтримуємо рішення про вивільнення запасів палива, яке координується Міжнародним енергетичним агентством. Водночас ми продовжуємо курс на перехід до чистої енергетики задля зміцнення енергетичної безпеки", – зазначила фон дер Ляєн у своєму дописі.

Вона подякувала Франції, яка головує в G7, за організацію цієї наради.