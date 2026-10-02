"Євросолідарність" виступила з вимогою представити публічну стратегію завершення війни – заява

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді виступила з заявою, у якій вимагає від влади окреслити публічну стратегію завершення російсько-української війни.

"Кардинальні зміни у перебігу війни вимагають нових рішень. Україні потрібна не імітація стратегії… Україні потрібен український план миру. Влада має представити суспільству зрозумілу й реалістичну стратегію завершення війни, яка дасть відповіді на три головні питання: як припинити бойові дії; як гарантувати безпеку України після їх припинення; як зробити нову російську агресію неможливою", – йдеться в тексті заяви, опублікованій на сайті політсили у п'ятницю.

У фракції вважають першим необхідним кроком безумовне і всеохопне припинення вогню в повітрі, на землі й на морі. "Не можна вимагати від українців чекати завершення багатомісячних чи багаторічних переговорів, поки щодня гинуть люди, летять ракети і "шахеди", руйнуються міста, енергетика та економіка", – переконані в "Євросолідарності".

В заяві зазначається, що мир для України "не може означати капітуляцію української державності та ідентичності". "Тому сьогодні Україні потрібні одночасно дві речі: максимальна сила для захисту і максимальна дипломатична активність для припинення війни", – йдеться в документі.

При цьому в фракції наголошують, що допоки міжнародні гарантії залишаються предметом переговорів, найнадійнішою гарантією української безпеки залишаються Збройні сили України, що "має стати одним із головних імперативів державного бюджету на 2027 рік". "Влада також має сформувати сильну й професійну переговорну команду, здатну відстоювати український план миру перед нашими партнерами та за столом майбутніх переговорів", – наголошується в заяві, ухваленій повним складом фракції.