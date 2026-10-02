Британія ввела санкції проти керівників "Руху перших" та очільниці центру, причетного до депортації українських дітей

Велика Британія внесла до санкційного списку сімох осіб, причетних до російської програми примусової депортації та "перевиховання" українських дітей, зокрема голову правління "Руху перших" Артура Орлова та очільницю російського "Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям" Олену Мільську, повідомили в Bring Kids Back UA.

"Під санкції потрапили й п'ятеро очільників регіональних осередків руху на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і в Криму: Денис Чернобай, Руял Алієв, Олексій Лаврентьєв, Вікторія Костроміна та Катерина Козир", – йдеться у пресрелізі, наданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Також санкції запроваджено проти Олени Мільської, голови опікунської ради російського "Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям". За даними української розвідки, у жовтні 2022 року вона використовувала волонтерів центру як прикриття для масового викрадення та незаконної депортації українських дітей, зокрема сиріт, з окупованих територій до Краснодарського краю через окупований Крим.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону в'їзду до Великої Британії, обмеження на трастові послуги та заборону обіймати посади директорів компаній.

Відомо, що щонайменше троє з семи фігурантів – Орлов, Чернобай і Мільська – раніше потрапили під санкції Канади, а Мільська також перебуває під санкціями ЄС.

Ще вісьмох осіб Велика Британія внесла до санкційного списку за довільні затримання, катування та жорстоке поводження з цивільними на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях. Серед них військовий комендант окупованої Херсонщини Віктор Бедрик, а також очільники окупаційної поліції та місця утримання цивільних у Кам'янці-Дніпровській.

"Ці люди вже під санкціями Канади, тепер і Великої Британії. Коли одні й ті самі прізвища з'являються в списках різних країн, у них стає менше місць, де можна сховати гроші чи сховатися самим. Закликаємо інших партнерів синхронізувати свої рішення: для тих, хто депортує та мілітаризує українських дітей, не має лишитися жодної безпечної юрисдикції", -заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Як повідомлялося, 1 жовтня Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, спрямований, зокрема, проти її тіньового флоту: обмеження введено щодо восьми суден, а також 23 фізичних та юридичних осіб, повідомляє уряд Великої Британії у четвер.

Зазначається, що санкції спрямовані, зокрема, проти суден тіньового флоту, кремлівських мереж дезінформації, а також осіб, причетних до катувань українських цивільних та індоктринації українських дітей.