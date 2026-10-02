Стефанчук обговорив з представниками Іберо-Американського регіону гуманітарні проєкти

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та генеральний секретар Іберо-Американського генерального секретаріату (SEGIB) Андрес Алламанд обговорили участь організації у гуманітарних проєктах.

"Продовжуємо розширювати парламентський діалог України з Іберо-Американською спільнотою. У Мадриді зустрівся з Генеральним секретарем Іберо-Американського генерального секретаріату (SEGIB) Андресом Алламандом – організації, що об'єднує 22 країни спільноти… Домовилися продовжити діалог між Верховною Радою України та SEGIB. Окремо обговорили можливу участь у гуманітарних проєктах для України та долучення до цьогорічного парламентського саміту Кримської платформи", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За словами спікера парламенту, сторони також детально обговорили ситуацію на фронті та наслідки російських ударів по українських містах.

"Бачу значний інтерес до того, що сьогодні відбувається в Україні, і щире прагнення шукати можливості для допомоги та наближення миру. Для нас важливо, щоб голос України дедалі сильніше звучав і в Іберо-Американському просторі – а діалог переходив у практичну співпрацю", – зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради також повідомив, що у Мадриді зустрівся з головою Палати депутатів Національного Конгресу Домініканської Республіки Альфредо Пачеко Осорією.

"Обговорили спільні гуманітарні проєкти в Україні – підтримку дітей із прифронтових територій, безпечне навчання, можливість долучення до Коаліції укриттів та міжнародних зусиль із повернення незаконно депортованих українських дітей. Домовилися продовжувати міжпарламентський діалог і наповнювати його конкретними гуманітарними ініціативами та спільною роботою на підтримку справедливого миру", – наголосив Стефанчук.

За його словами, попри різні політичні позиції всередині Домініканської Республіки, представники коаліції та опозиції єдині у підтримці України.