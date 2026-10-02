Порошенко закликав Європарламент обговорити гуманітарну ситуацію в Україні та Олешках

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі у Європейському парламенті закликав провести спеціальне засідання через погіршення гуманітарної ситуації в Україні внаслідок російських атак на цивільну та критичну інфраструктуру.

"Уже наступного понеділка Європейський парламент обговорить погіршення гуманітарної ситуації в Україні. Я запропонував провести цю дискусію під час ранкової зустрічі в Європарламенті, і євродепутати мене підтримали", – написав Порошенко у Facebook.

За його словами, під час дискусії планується обговорити наслідки масованих російських ударів по критичній та цивільній інфраструктурі України, виклики, з якими країна входить у зимовий період, а також гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках.

Порошенко зазначив, що окрему увагу буде приділено можливостям подальшої підтримки України з боку Європейського Союзу та міжнародної спільноти.

"Росія свідомо намагається перетворити зиму на зброю проти мільйонів українців. Тому Європі треба діяти заздалегідь, а не реагувати постфактум, посилювати гуманітарну, енергетичну та оборонну допомогу і допомагати нам захищати інфраструктуру", – наголосив він.