Мер Харкова: Війну не можна сприймати як безальтернативне майбутнє України, треба шукати шлях до миру

Міський голова Харкова Ігор Терехов, відреагувавши на нову колонку колишнього головнокомандувача ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного, заявив, що здатність України витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній, і закликав шукати шлях до миру, підкріплений гарантіями партнерів.

"Для мене логіка "партії війни" починається там, де війну приймають як безальтернативне майбутнє України. Я з цим не згоден", – написав Терехов у телеграмі.

Терехов зазначив, що бажання миру не потребує виправдань. За його словами, в опитуванні Gallup, проведеному у квітні 2026 року, 66% опитаних українців висловилися за якнайшвидше завершення війни через переговори. Це свідчить про широкий суспільний запит на пошук миру.

"Мир має спиратися на нашу оборонну спроможність і конкретні зобов'язання партнерів. Гарантії мають визначати, яку військову допомогу отримає Україна і як партнери діятимуть у разі нового нападу. Таких умов потрібно домагатися, використовуючи військові, економічні та дипломатичні важелі", – пише Терехов.

Він зазначив, що Росія розв'язала цю війну і відповідає за її продовження, тому саме на агресора має бути спрямований міжнародний тиск.

"Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній. Ми прагнемо миру і добробуту. Наші захисники й захисниці також мають право на мирне життя. На час із рідними, відновлення здоров'я, плани на майбутнє. Їхня мужність зобов'язує державу забезпечувати їх усім необхідним і використовувати кожну реальну можливість наблизити завершення війни", – резюмував Терехов.

Залужний у своїй колонці на 24 Каналі, зокрема, заявив, що в урегулюванні війни не може бути "бізнесової логіки", а за відсутності дієвого міжнародного права будь-які домовленості з РФ стануть "лише прелюдією до наступної війни".

У квітні 2026 року американський інститут громадської думки Gallup провів та опублікував кілька важливих соціологічних досліджень. Згідно опитування 66% опитаних українців вважають, що країні необхідно якомога швидше домовитися про припинення війни, тоді як 24% виступають за продовження бойових дій до перемоги.