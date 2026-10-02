Геращенко: "Євросолідарність" вимагатиме звіту міністрів щодо фінансування ветеранських програм

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді вимагатиме заслухати на годині запитань до уряду міністрів молоді і спорту і ветеранів про проблеми, що склалися з фінансуванням ветеранських програм, заявила народна депутатка Ірина Геращенко.

"Цинізм, але про припинення фінансування цього напрямку влада оголосила в День захисників і захисниць, в перерві між пафосними словами і заходами, де теревенять про повагу і вдячність", – пише вона у соцмережі Х.

За її словами, ветеранський спорт, участь поранених в Іграх нескорених, клуби і змагання стали не лише важливою складовою реабілітації і повернення до мирного життя, тисячам героїв з важкими ампутаціями вони повернули віру в себе, допомогли вистояти і не впасти у відчай.

"Я знаю сотні історій, коли саме спорт врятував людину від алкоголю, депресії, суїцидальних думок і відчаю. Не вкладається в голові, як можна допустити припинення цих програм. Ми зробимо все можливе, аби не допустити такого розвитку подій. Це дійсно неприпустимо", – вважає нардепка.