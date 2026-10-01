МЗС України вітає рішення ПАРЄ щодо невизнання псевдовиборів РФ на ТОТ України та виконання рішень ЄСПЛ

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) резолюції щодо російських псевдовиборів та дестабілізаційних атак РФ на Європу, а також резолюції та рекомендації щодо виконання Росією рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), включно з виплатою присуджених компенсацій.

Як повідомило МЗС у Телеграмі, ПАРЄ у резолюції "Фейкові "вибори" в Росії та її дестабілізаційні атаки на Європу" визнала, що проведені 18-20 вересня так звані вибори до Державної думи РФ не відповідали фундаментальним умовам демократичних виборів, а сформована за їхніми результатами Держдума "не може вважатися демократично обраним і легітимним представницьким органом".

"Асамблея рішуче засудила проведення Росією незаконних "виборів" у тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, наголосивши на відсутності будь-якої легітимності чи правових наслідків цих псевдоелекторальних заходів", – йдеться в повідомленні.

Окремо Асамблея підтвердила підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, закликала посилити політичну, фінансову та практичну підтримку нашої держави, а також використовувати заморожені російські суверенні активи для оборони та відбудови України.

МЗС також привітало ухвалення ПАРЄ резолюції та рекомендації "Як забезпечити виконання рішень Європейського суду з прав людини стосовно Російської Федерації, включно з виплатою присудженої компенсації".

"Це стало важливим кроком до перетворення рішень ЄСПЛ щодо Російської Федерації з юридичних констатацій на практичні інструменти відновлення справедливості", – зазначили у відомстві.

Особливо важливим для України МЗС назвало заклик ПАРЄ до держав-членів та держав-спостерігачів Ради Європи "без зволікань створити необхідні правові та практичні механізми для перепрофілювання російських державних активів".

Як повідомлялося, раніше парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнала російські "вибори" та незаконні виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України й закликала до більш рішучої реакції на дестабілізуючі дії Росії проти європейських демократій.