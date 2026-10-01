Законопроєкт про розмежуванням повноважень між рівнями влади має бути прийнятий навесні 2027р.

Законопроєкт про засади розмежування та розподіл повноважень між рівнями публічного врядування має бути прийнятий навесні 2027 року, повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Документ є одним із зобов'язань України в межах Ukraine Facility та реформи державного управління.

"Від моменту Конституції 1996 року на рівні профільного законодавства ми тут так нічого (повноваження та ресурси рівней врядування – ІФ-У) і не поділили. Тобто у нормальній парадигмі є повноваження, є ресурс. В українській же реалії ми міняємо все за рахунок змін до бюджету і бюджетного кодексу, тобто ми шляхом грошей диригуємо, хто за що відповідальний, що ідеологічно неправильно. Чи є у нас потреба і здоровий глузд, щоб розмежувати? Так. Чи є у нас вимога європейських партнерів це зробити? Так. Чи ми прострочили перший дедлайн, який був 31 березня 2026 року? Так. Зараз є новий дедлайн – 31 березня 2027 року. Чи спроможні ми все ж таки це зробити? Скажу обережно: ми спробуємо. Не скажу однозначно. Це дуже складно, але, сподіваюся, що ми спробуємо вийти до кінця січня на якусь плюс-мінус адекватну редакцію до другого читання", – повідомив Безгін.

На його думку, лише після цього буде сенс змінювати пропорції розподілення ПДФО (зараз громади отримують 64%).

"Спочатку маємо на рівні закону чітко розмежувати повноваження місцевого самоврядування. Наступний логічний крок – відповідні зміни до Бюджетного кодексу. До цього моменту варто зберегти той баланс, про який домовилися у вересні 2020 року", – каже він.