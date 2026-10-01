Україна закликає інші країни наслідувати приклад Естонії та заборонити транзит російського зерна – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував естонському колезі Маргусу Тсахкні та Естонії за рішення про заборону транзиту зерна з Росії та Білорусі.

"Росія атакує порти, наносить удари по цивільних суднах, ставить під загрозу життя міжнародних екіпажів та прагне зірвати морську торгівлю України в Чорному морі. Водночас Москва намагається перенаправити власний експорт через європейські порти. Не може бути "звичайного ходу справ" для агресора, який використовує продовольство та свободу судноплавства як зброю", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Естонія показує правильний приклад, привітав координацію дій з Латвією та Литвою і закликав інших наслідувати цей приклад.

"Росія має відчути наслідки своєї агресії скрізь, де вона шукає доходи та маршрути для її підтримки. Чим більше дверей Європа закриває перед російським бізнесом, тим важче Москві фінансувати свою війну", – резюмував міністр.

Як повідомлялося, уряд Естонії на засіданні в четвер на підставі закону про міжнародні санкції ухвалив рішення про заборону транзиту зерна з Росії та Білорусі. Метою санкцій зазначається тиск на Російську Федерацію з метою припинення військової агресії шляхом скорочення можливостей отримання доходу російськими підприємцями та обмеження джерел доходу, що дозволяють фінансувати військову діяльність.

10 вересня МЗС Естонії заявило, що республіка продовжить співпрацю з Латвією та Литвою у пошуку регіонального або загальноєвропейського рішення для припинення транзиту російського зерна. У середу в Ризі голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна вів переговори на цю тему з президентом Латвії Едгарсом Рінкявічсом та міністром закордонних справ Байбою Браже.