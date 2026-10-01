Порошенко обговорив із генсеком Ради Європи План дій для України на 2027-30 роки

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе під час візиту до Страсбургу та обговорив з ним підготовку нового Плану дій Ради Європи для України на 2027-2030 роки "Демократична безпека для України".

"Наше ключове завдання – вистояти у цій війні й вийти з неї сильнішою європейською демократією. Із сильними інституціями, незалежним судом, діючою системою стримувань і противаг, сильною опозицією, незалежними антикорупційними органами та справжньою політичною конкуренцією", – написав Порошенко у Facebook за результатами зустрічі.

Він вважає, що у новому Плані дій обов'язково мають бути закріплені питання політичного плюралізму, ефективного парламентського контролю, незалежності НАБУ і САП, завершення судової та правоохоронної реформ.

"Окремо говорили про майбутні вибори. Моя позиція чітка: вибори не можуть відбуватися під час війни, тільки після її завершення. Але підготовка до вільних, чесних і безпечних повоєнних парламентських, а далі й президентських виборів має починатися вже зараз. Із дотримання прав, гарантій рівної політичної конкуренції та захисту від зовнішнього втручання. Рада Європи, зокрема Венеційська комісія, може і повинна відіграти провідну роль у розробці відповідного виборчого законодавства", – зазначив політик.

Лідер "Євросолідарності" також зазначив, що для Берсе, як і для нього, "принциповим елементом будь-якої домовленості про справедливий і стійкий мир є притягнення росії до відповідальності за вчинені злочини проти України".

"Високо ціную особистий внесок Генерального секретаря Ради Європи у просування ініціатив щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, створення Реєстру збитків та у захист прав і повернення українських військовополонених та вкрадених дітей. Саме тому новий План дій Ради Європи для України може стати одним із ключових інструментів побудови сильної, демократичної та європейської України", – резюмував Порошенко.